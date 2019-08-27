Turgutlu Kent Konseyi kadına şiddeti kınamak için toplanıyor

Uzun bir aradan sonra yeniden toplanan ve yürütme kurulu oluşturulan Kent Konseyi Çarşamba günü bir basın açıklaması düzenleyerek Kadına Şiddeti kınayacak. Saat 17.30'da belediye binası karşısı saat kulesinin önünde yapılacak basın açıklamasının ardından yürütme kurulu aylık rutin toplantısında gündem ile ilgili konuları görüşerek karara bağlayacak.



Turgutlu Kent Konseyi 28 Ağustos Çarşamba günü bir basın açıklaması düzenleyerek Kadına şiddeti ve kadın cinayetlerini kınayan bir açıklama yapacak. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Kent Konseyi Başkanı Fehmi Gülen, "Çarşamba günü Kent Konseyi üyelerimizle birlikte saat 17.30'da Belediye hizmet binası karşısı Orta Park saat kulesi önünde kadına şiddeti ve kadın cinayetlerini kınamak ve tepkimizi göstermek için bir basın açıklaması yapacağız. Basın açıklamamızın ardından Belediye meclis salonunda yürütme kurulu toplantımızı gerçekleştireceğiz. Basın açıklamamıza destek vermek isteyen ve yürütme kurulu toplantımızı da takip etmek isteyen vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi. - MANİSA