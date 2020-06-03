Turgutlu Kent Müzesi yeniden açıldı - Son Dakika

Turgutlu Belediyesinin kültür ve tarih alanlarındaki çalışmalarının yürütüldüğü ve kent tarihinin anlatıldığı Kent Müzesi yeniden ziyarete açıldı.



Korona virüs salgını dolayısıyla mart ayında ziyarete kapatılan Turgutlu Kent Müzesi gerekli önlemler alınarak yeniden ziyarete açıldı. Turgutlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tamamen dezenfekte edilen müzede hazırlıklar tamamlanarak ziyarete açık hale getirildi.



Turgutlu Kent Müzesi halk sağlığının korunması açısından belirlenen kurallar dahilinde ziyaret edilebilecek. Söz konusu kurallar kapsamında müzeyi ziyaret edecek olan vatandaşların müze girişlerinde ateşleri ölçülecek ve yüksek ateşli kişiler uyarılarak müzeye alınmayacak. Ziyaretçiler, müze girişinde el dezenfektanı ile kişisel hijyenlerini sağlayacak. Müze içerisinde sosyal mesafenin korunabilmesi amacıyla 3 kişiden daha fazla ziyaretçi aynı anda kabul edilmeyecek.



Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Turgutlu Kent Müzesinin yeniden ziyarete açılmasıyla ilgili konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Turgutlu'muzun köklü tarihini gün yüzüne çıkaran Kent Müzemiz korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler sonucu mart ayında ziyarete kapatılmıştı. Normalleşme sürecinin başlamış olmasıyla birlikte hemşehrilerimizin sağlığının korunması için gerekli önlemleri alarak müzemizi yeniden ziyarete açtık. Ziyaretçilerimizin belirlenen kurallara uyarak müzemizi ziyaret edebileceğini hatırlatarak vatandaşlarımızı müzemize ziyarete bekliyoruz." dedi. - MANİSA