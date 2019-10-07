Turgutlu'lu öğrencilerden örnek yardımlaşma

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ortaokul öğrencileri, sosyal yardımlaşma yöntemi "sadaka taşı"ndan esinlenerek okullarında "askıda kek" projesi başlattı.

Samiye Nuri Sevil Ortaokulunda, Sosyal Bilgiler dersinde, kökeni Selçuklu dönemine dayanan toplumsal yardımlaşma yöntemi sadaka taşı uygulamasını öğrenen 6. sınıf öğrencileri, benzer bir uygulamayı okullarında hayata geçirmeye karar verdi.

Öğrenciler "Askıda kek" ismini verdikleri projede, öğrenciler kantinde ihtiyaç sahibi arkadaşları için fazladan para ödüyor. İhtiyaç sahibi öğrenciler de kantinden istedikleri ürünü alabiliyor.

Okul Müdürü Murat Orhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, uygulamanın kekle sınırlı olmadığını, ihtiyaç sahibi öğrencilerin yiyecek ihtiyaçlarını kantinden istedikleri gibi karşılayabildiklerini söyledi.

Öğrencilerin uygulamadan oldukça memnun olduğunu ifade eden Orhan, "Sosyal bilgiler öğretmenimiz derste, atalarımızın yaptığı yardımları anlatınca, öğrencilerimiz aynı uygulamayı okulumuzda da yapabileceğimizi düşünmüşler. Bu konuyu bizimle paylaştılar. Bu projemiz aslına uygun bir şekilde, ihtiyacı olan, anne ve babası olmayan, kahvaltı yapmadan okula gelen öğrencilerimizi desteklemek amacıyla başladı. Projemiz başladıktan sonra tüm öğrencilerimiz ve öğretmen arkadaşlarımız sahip çıktılar." diye konuştu.