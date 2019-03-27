Son Dakika Haberleri: Turgutlu'nun Cumhuriyet Mahallesi'ne 68 Bin Metrekare Parke Döşendi

Turgutlu'nun Cumhuriyet Mahallesi'ne 68 Bin Metrekare Parke Döşendi

18 dakika önce

Turgutlu Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde sürdürdüğü parke taşı döşeme çalışmalarının ilk etabını tamamlayarak 4 sokağı 5 bin metrekarelik parke taşıyla yeniledi.

Turgutlu'nun Cumhuriyet Mahallesi'ne 68 Bin Metrekare Parke Döşendi, System.String[]
Turgutlu Belediyesi, Cumhuriyet Mahallesi'nde sürdürdüğü parke taşı döşeme çalışmalarının ilk etabını tamamlayarak 4 sokağı 5 bin metrekarelik parke taşıyla yeniledi.

Turgutlu genelindeki yolları komple yenileyerek ilçe sakinlerine konforlu ulaşım imkanı sunan Turgutlu Belediyesi, şehrin değişim ve gelişimine katkı sunacak çalışmalarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Mahallesi'nin 4 sokağı 5 bin metrekarelik parke taşıyla komple yenilenirken, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin de toplamda 68 bin metrekarelik çalışmanın Cumhuriyet Mahallesi'nde fark oluşturacağını söyledi. Başkan Şirin, "Turgutlu Belediyesi olarak 2019 yılı içerisinde Cumhuriyet Mahallesi'nde toplamda 68 bin metrekare parke taşı çalışması yaparak sokakları sil baştan yenileyeceğiz. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz ilk etapta Samanyolu Sokak, Lale Sokak, Aktürk Sokak ve Anafartalar Sokak üzerinde yaklaşık 5 bin metrekare parke taşı çalışması yaparak bu sokaklarımızı sil baştan yeniledik. Cumhuriyet Mahallesi'nin ana sokaklarından olan Demirel Sokak, Türkmen Yolu, Çamlıca Yolu gibi sokaklarımızın da önümüzdeki süreçte yenilenme çalışmaları gerçekleşecek. 5 yıldır olduğu gibi bugün de 61 mahallemize eşit hizmet anlayışımız ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz, sürdürmeye de devam edeceğiz. Yenilenen sokaklarımızın vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:17 Kaynak: İHA

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