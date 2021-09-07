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Turgutlu'nun düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı - Son Dakika

Turgutlu'nun düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı

07.09.2021 13:31
Turgutlu'nun düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü törenle kutlandı.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99. yıl dönümü törenle kutlandı.

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'nda düzenlenen törende, Atatürk anıtına çelenkler sunuldu.

Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz ile Belediye Başkanı Çetin Akın, burada günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Etkinlikte halk oyunları gösterisinin yanı sıra ve "Küllerinden Doğan Kasaba" adlı oratoryo düzenlendi.

Törene, CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halim Karaer, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ile vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz, Hisarcık, Turgutlu, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Turgutlu'nun düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı - Son Dakika


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