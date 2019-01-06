Son Dakika Haberleri: Turgutlu'nun Kırsal Kesimleri Beyaza Büründü

Turgutlu'nun Kırsal Kesimleri Beyaza Büründü

1 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün akşam saatlerinde dağlık bölgelerdeki mahallelerde etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekipleri teyakkuza geçti.

Turgutlu'nun Kırsal Kesimleri Beyaza Büründü, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde dün akşam saatlerinde dağlık bölgelerdeki mahallelerde etkili olan kar yağışı sonrası belediye ekipleri teyakkuza geçti.

Turgutlu ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı, ilçenin yüksek kesimlerinde ulaşımı etkiliyor. İlçeye bağlı, Kuşlar, Güney, Hacıisalar, Karaköy, Kabaçınar, Ören ve Yunusdere mahallelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolların kapanmaması için Manisa Büyükşehir ve Turgutlu Belediyesi ekipleri karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Karla mücadele ekiplerinin çalışmalarını inceleyen Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, kar yağışının etkili olduğu kırsal mahallelerdeki çalışmaların, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamamaları için devam edeceğini ifade etti. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 12:47 Kaynak: İHA

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