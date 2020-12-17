Turgutlu'nun kırsal mahalleleri kesintisiz İnternete kavuşuyor - Son Dakika

Turgutlu'nun kırsal mahalleleri kesintisiz İnternete kavuşuyor

17.12.2020 15:50
Turgutlu'nun kırsal mahalleleri kesintisiz İnternete kavuşuyor, System.String[]

Turgutlu Belediyesi ekipleri tarafından internet altyapı çalışmaları kapsamında İğneci-Çıkrıkçı hattına hizmet verecek internet direği Kurudere Mahallesi İğneci Mevkiine dikildi.

Turgutlu Belediyesi ekipleri tarafından internet altyapı çalışmaları kapsamında İğneci-Çıkrıkçı hattına hizmet verecek internet direği Kurudere Mahallesi İğneci Mevkiine dikildi. Bununla birlikte altyapı çalışmaları tamamlanan beş kırsal mahallede internet hizmeti verilmeye başlandı. Üç mahalleye ise önümüzdeki haftadan itibaren internet hizmeti verilmeye başlanacak.

Turgutlu Belediyesi tarafından internete erişim sorunu yaşayan kırsal mahallelere yönelik hayata geçirilen internet altyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Gökgedik ve Aşağıbozkır Mahallelerinde direk dikimi çalışmalarının tamamlanmasının ardından İğneci ve Çıkrıkçı hattına hizmet verecek internet direği Kurudere Mahallesi İğneci Mevkiine dikildi.

Altyapı çalışmaları sona eren Gökgedik, Aşağıbozkır, İğneci ve Çıkrıkçı Mahallelerine önümüzdeki haftadan itibaren iki farlı firma tarafından İnternet hizmeti verilmeye başlanacak. Kayrak, Yayla, Osmancık, Dalbahçe ve Akçapınar Mahallelerinde ise internet hizmeti tek firma tarafından verilmeye başlandı.

İnternet altyapı çalışmaları hakkında açıklama yapan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz, "Gökgedik ve Aşağıbozkır mahallelerimizde altyapı çalışmalarını tamamladık. İğneci - Çıkrıkçı hattına hizmet verecek olan İnternet direği dikimini ise ekiplerimiz gerçekleştirdi. Kayrak, Yayla, Osmancık, Dalbahçe ve Akçapınar Mahallelerinde İnternet hizmeti vermeye başlandı. Gökgedik, Aşağıbozkır ile İğneci - Çıkrıkçı hattına önümüzdeki haftadan itibaren internet hizmeti vermeye başlayacağız" dedi. - MANİSA

Turgutlu'nun kırsal mahalleleri kesintisiz İnternete kavuşuyor
Turgutlu'nun kırsal mahalleleri kesintisiz İnternete kavuşuyor
Turgutlu'nun kırsal mahalleleri kesintisiz İnternete kavuşuyor

Turgutlu Belediyesi, Kurudere, İnternet, Turgutlu, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Turgutlu'nun kırsal mahalleleri kesintisiz İnternete kavuşuyor - Son Dakika


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