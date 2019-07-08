Turgutlu'nun ova yolları bakıma alındı

Turgutlu Belediyesi yaz aylarında çiftçilerin sıklıkla kullandığı ova yollarında bakım çalışmalarına devam ediyor.

Turgutlu Belediyesi yaz aylarında çiftçilerin sıklıkla kullandığı ova yollarında bakım çalışmalarına devam ediyor. Merkeze uzak kırsal mahallelerin ova yollarının dolgu, tesviye ve bakım çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yolları daha kullanışlı hale getirerek çiftçinin yolları daha rahat kullanmasına olanak sağlıyor.



Turgutlu Belediyesi çiftçilerin mağduriyetini giderme adına ova yollarında çalışmalarına devam ederken, çalışmalar kapsamında Çampınar, Urganlı, İzzettin, Temrek, Sinirli ve Yakuplar mahallelerinin ova yollarında bakım çalışmalarını tamamladı. Merkeze uzak kırsal mahallelerin ova yollarında temizlik, bakım, dolgu ve tesviye çalışmalarına devam ettiklerini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Çampınar, Urganlı, İzzettin, Temrek, Sinirli ve Yakuplar mahallelerinin ova yollarında bakım çalışmalarını gerçekleştirdi. Merkeze uzak birçok kırsal mahallelerimizin ova yollarını düzenli hale getirecek. Bu çalışmalarımız devam edecek" dedi.



Çalışmalardan memnuniyetlerini dile getiren mahalle muhtarları da yapılan bakım çalışmaları için Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'a teşekkür ettiklerini dile getirdi. - MANİSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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