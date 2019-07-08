Son Dakika Haberleri: Turgutlu'nun ova yolları bakıma alındı
Son Dakika Güncel Haber

Turgutlu'nun ova yolları bakıma alındı

2 saat önce

Turgutlu Belediyesi yaz aylarında çiftçilerin sıklıkla kullandığı ova yollarında bakım çalışmalarına devam ediyor.

Turgutlu'nun ova yolları bakıma alındı, System.String[]
Turgutlu Belediyesi yaz aylarında çiftçilerin sıklıkla kullandığı ova yollarında bakım çalışmalarına devam ediyor. Merkeze uzak kırsal mahallelerin ova yollarının dolgu, tesviye ve bakım çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yolları daha kullanışlı hale getirerek çiftçinin yolları daha rahat kullanmasına olanak sağlıyor.

Turgutlu Belediyesi çiftçilerin mağduriyetini giderme adına ova yollarında çalışmalarına devam ederken, çalışmalar kapsamında Çampınar, Urganlı, İzzettin, Temrek, Sinirli ve Yakuplar mahallelerinin ova yollarında bakım çalışmalarını tamamladı. Merkeze uzak kırsal mahallelerin ova yollarında temizlik, bakım, dolgu ve tesviye çalışmalarına devam ettiklerini belirten Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz Çampınar, Urganlı, İzzettin, Temrek, Sinirli ve Yakuplar mahallelerinin ova yollarında bakım çalışmalarını gerçekleştirdi. Merkeze uzak birçok kırsal mahallelerimizin ova yollarını düzenli hale getirecek. Bu çalışmalarımız devam edecek" dedi.

Çalışmalardan memnuniyetlerini dile getiren mahalle muhtarları da yapılan bakım çalışmaları için Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'a teşekkür ettiklerini dile getirdi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 02:58 Kaynak: İHA
Fen İşleri Müdürlüğü, Turgutlu Belediyesi, Çampınar, Turgutlu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! 11. Kalkınma Planı Meclis'e sunuldu! İşte 2023 hedefleri Oyuncu Barış Atay, Ekrem İmamoğlu tablosuna tepki gösterdi Ali Babacan 18 yıl sonra istifa etti! AK Parti'den ilk hamle geldi İmamoğlu: İBB borçlarını ödemek için gayrimenkullerini satıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 17:07:48. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Turgutlu'nun ova yolları bakıma alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]