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Turgutlu'nun sorunları bir bir çözülüyor - Son Dakika

Turgutlu'nun sorunları bir bir çözülüyor

21.06.2021 18:50
Turgutlu'nun sorunları bir bir çözülüyor, System.String[]

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, çalışmaların devam ettiği Erbiller Sanayi Sitesi, arazi yolları ve Sanayi Çarşısı'nda incelemelerde bulundu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, çalışmaların devam ettiği Erbiller Sanayi Sitesi, arazi yolları ve Sanayi Çarşısı'nda incelemelerde bulundu.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Turgutlu Belediyesi Meclis Üyesi Barış Erbaş ile birlikte yol yenileme çalışmalarının devam ettiği Erbiller Sanayi Sitesini ziyaret etti. Sanayi esnafıyla da bir araya gelen Başkan Çetin Akın, Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ve Meclis Üyesi Barış Erbaş, çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Başkan Çetin Akın, Milletvekili Bekir Başevirgen ve Meclis Üyesi Barış Erbaş Erbiller Sanayi Sitesinin ardından asfaltlama çalışmalarının gerçekleştirildiği arazi yollarında da incelemelerini sürdürdü. Son olarak ise Turgutlu Belediyesine ait Soğuk Hava Deposunun yerine yapılacak olan Sanayi Çarşısı'nın proje alanında yürütülen çalışmaları yerinde inceleyerek istişarelerde bulundular.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Turgutlu'muzun yıllardır kangren haline gelen sorunlarını bir bir çözerek esnafımızın, üreticilerimizin ve hemşehrilerimizin rahat bir nefes almasını sağlıyoruz. Bugün de Manisa Milletvekilimiz Bekir Başevirgen ve Meclis Üyemiz Barış Erbaş ile birlikte Turgutlu'muza daha fazla değer katacak çalışmalarımızı incelemelerde bulunduk. Turgutlu'muza olan sevgimizle canla başla çalışmaya, önemli projelerimizi ve hizmetlerimizi hemşehrilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz" dedi. - MANİSA

Turgutlu'nun sorunları bir bir çözülüyor
Turgutlu'nun sorunları bir bir çözülüyor
Turgutlu'nun sorunları bir bir çözülüyor
Turgutlu'nun sorunları bir bir çözülüyor
Turgutlu'nun sorunları bir bir çözülüyor
Turgutlu'nun sorunları bir bir çözülüyor

Bekir Başevirgen, Çetin Akın, Turgutlu, Manisa, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Turgutlu'nun sorunları bir bir çözülüyor - Son Dakika


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