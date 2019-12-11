Turgutlu'nun sorunları Büyükşehir Meclisi gündeminde - Son Dakika

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısında söz alarak Turgutlu'daki yaşanılan sorunları Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e aktardı.



Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, doğal gaz çalışmaları sonrası kazılan yolların tamiratlarını, mezarlıkta yaşanılan sorunları ve Urganlı Mahallesindeki yapılması planlanan altyapı çalışmalarında yaşanılan sıkıntıları Büyükşehir gündemine taşıdı. Dilek ve temenniler bölümünde konuşan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, doğal gaz çalışmalarında kazılan yolların tamiratlarında yaşanılan gecikmenin büyük sıkıntılara yol açtığını belirterek, tamirat işleri için bir protokol yapılmasını önerdi. Meclis toplantısında söz alan Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Doğal gaz çalışmalarıyla ilgili Turgutlu'da yapılan kazılar ile ilgili Büyükşehir ve Turgutlu Belediyesi olarak bir protokol yapıp kendi imkanlarımızla yapmaya talibim. Diğer belediye başkanı arkadaşlarımızda uygun görürse bunu yerinde yaparsak bu çalışmaları daha sağlıklı yürütür, daha hızlı adımlar atabiliriz" dedi.



Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise "10 gün önce beni ziyarete geldiğinizde ve konuşmamızdan sonra 10 kişilik ekip organize ettik ve şu anda Turgutlu'da çalışmalara başladı ama yetmez tabi" ifadelerini kullandı.



Konuşmasına devam eden Çetin Akın, "Başkanım burada o arkadaşları eleştirme adına söylemiyorum bunu ama şikayetler ilçe belediyelerine geliyor. Biz bu çalışmaları yürütürsek 1 ayda bitecek işi 10 günde 15 günde bitirebiliriz. Hem hızlı hizmet vermiş oluruz hem aynı maliyetlerle yapma şansımız var. Bu konuda bize destek olursanız sevinirim" dedi.



Toplantı sonrası Cengiz Ergün ile görüşen Başkan Akın, Turgutlu'da doğal gaz için yapılan kazıların ardından yapılması gereken tamiratlar ile ilgili olarak Cengiz Ergün'den öncelik sözü aldı.



Mecliste konuşmasına devam eden Başkan Akın, Turgutlu kabristanında mezarlara verilen zararları ve Urganlı'da uzun zamandır bekleyen altyapı çalışmalarını Cengiz Ergün'e iletti. - MANİSA