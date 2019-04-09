Turgutlu'nun Yeni Başkanı Çetin Akın Mazbatasını Aldı

31 Mart'ta Turgutlu'da yapılan yerel seçimlerden zaferle ayrılan Çetin Akın ve CHP'li belediye meclis üyeleri Turgutlu Seçim Kurulundan mazbatalarını aldı.

31 Mart'ta Turgutlu'da yapılan yerel seçimlerden zaferle ayrılan Çetin Akın ve CHP'li belediye meclis üyeleri Turgutlu Seçim Kurulundan mazbatalarını aldı. Uzun yıllar sonra Turgutlu'da CHP Belediye Başkanlığını kazanan Çetin Akın tüm Turgutlu halkına teşekkür ederken, belediyenin halkla birlikte yönetileceği mesajını verdi.



CHP ile seçim zaferi yaşayan Çetin Akın ve partililer ile meclise seçilen üyeler bugün mazbatalarını Turgutlu Seçim Kurulundan aldı. Çetin Akın mazbatasını Turgutlu Seçim Kurulu Müdürü Yaylagül Özer'den teslim aldı. Mazbatasını eşi Sabriye Akın ve CHP Turgutlu İlçe Başkanı Orhan Eratıcı ile birlikte alan Çetin Akın tüm Turgutlu'ya teşekkür etti.



Devir teslim töreni çarşamba günü



Mazbatasını alarak resmen Turgutlu Belediye Başkanı olan Çetin Akın, "Uzun yıllar sonunda Cumhuriyet Halk Partisi Turgutlu'da bir yerel seçim kazanmıştır. Seçim sürecinde yaşadığımız her şey geride kalmıştır. Bundan sonra Turgutlu halkının da karar verdiği gibi kentimizi birlikte hak, hukuk ve adalet çerçevesinde yöneteceğiz. Bu sürecin Turgutlumuza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yarın saat 14.00'da Turgutlu Belediyesinde devir teslim töreni yapılacaktır. Tüm halkımız davetlidir" dedi. - MANİSA

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