Turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü (2) - Son Dakika

Turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü (2)

6 saat önce

KAPANAN YOLDA MAHSUR KALDILARTurgutlu'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiledi.

Turgutlu'nun yüksek kesimleri beyaza büründü (2), System.String[]

KAPANAN YOLDA MAHSUR KALDILAR

Turgutlu'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımı da olumsuz etkiledi. Dağmarmara mevkiinde 8 araç, kardan kapanan yolda mahsur kaldı. Vatandaşın yardım çağrısıyla, ekiplerin harekete geçtiği öğrenildi.

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa),


Turgutlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 03:55 Kaynak: DHA
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