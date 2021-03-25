Turgutlu'nun yüksek kesimlerinde kar etkisini gösteriyor - Son Dakika

Turgutlu'nun yüksek kesimlerinde kar etkisini gösteriyor

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinin yüksek kesimlerinde bulunan Dağmarmara bölgesindeki mahallelerde, kar yağışı etkili oluyor.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinin yüksek kesimlerinde bulunan Dağmarmara bölgesindeki mahallelerde, kar yağışı etkili oluyor. Turgutlu ilçesinin yüksek kesimlerinde bulunan Bozkır ve Güney ile Dağmarmara bölgesindeki Karaköy, Kuşlar, Hacıisalar, Dağören, Karaköy, Kabaçınar ve Yunusdere mahallelerinde gece yarısı başlayan kar yağışı etkili oluyor. Güne karla uyanan mahalleli, bol bol fotoğraf çektirdi. Bu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı mahallelerde yetkililer, sürücüleri buzlanmaya karşı uyardı.

- Manisa Bu ana kadar herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı mahallelerde yetkililer, sürücüleri buzlanmaya karşı uyardı. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ile Turgutlu Belediyesi ekipleri, olası olumsuzluklar karşısında alarma geçti.- Manisa

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