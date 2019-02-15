Son Dakika Haberleri: Turgutlu'nun Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı

Turgutlu'nun Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı

47 dakika önce

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla kırsal mahalleler, beyaz örtüyle kaplandı.

Turgutlu'nun Yüksek Kesimlerinde Kar Yağışı, System.String[]
MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışıyla kırsal mahalleler, beyaz örtüyle kaplandı. Turgutlu'nun yüksek kesimlerinde, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, saat 11.00'e kadar özellikle kırsal Kabaçınar, Hacıisalar, Ören, Kuşlar ve Yunusdere mahalleleri ile Ovacık Yaylası'nda etkili oldu. Kar kalınlığı, yer yer 5 santimetreyi bulurken, alınan tedbirler sonucu olumsuzluk olmadığı belirtildi. Mahalle sakinleri, kar yağışıyla ortaya çıkan güzel manzarada cep telefonlarının kameralarıyla görüntü çekti. Sürücüler ise yollardaki buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı. - Manisa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:07 Kaynak: DHA

Manisa, Turgutlu, Kar, Güncel
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