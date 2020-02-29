Turgutlu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu - Son Dakika
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Turgutlu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu

7 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Turgutlu'nun yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu, System.String[]

Manisa'nın Turgutlu ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

İlçeye bağlı Baktırlı, Karaoluk, Sivrice, Dağyeni Köy, Ayvacık, Güney, Kayrak, Gökgedik, Yukarı Bozkır, İğneci, Kuşlar, Kabaçınar, Ören, Yunusdere, Hacıisalar ve Karaköy mahallelerinin yer aldığı Çatma Dağı ile Çaldağı'nda etkili olan kar yağışı nedeniyle çevre beyaza büründü.

Bazı bölgelerde yaklaşık 10 santimetreyi bulan kar yağışı sonrasında Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Turgutlu Belediyesi ekipleri, ulaşımda oluşabilecek sıkıntılara karşı iş makineleri ve kar küreme araçları ile kar temizleme çalışmalarına başladı.


Yağış sebebiyle yetkililer, sürücüleri araçlarına kar lastiği takmaları, zincir ve çekme halatı bulundurmaları konusunda uyardı.

Turgutlu, Sivrice, Manisa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 04:18 Kaynak: AA
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