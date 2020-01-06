Turgutlu'nun yüksek kesimlerindeki kırsal mahaller beyaza büründü - Son Dakika
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Turgutlu'nun yüksek kesimlerindeki kırsal mahaller beyaza büründü

6 saat önce

Turgutlu'nun yüksek kesimlerindeki kırsal mahaller beyaza büründüMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, dün (pazar) akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerdeki kırsal mahallerde etkili oldu.

Turgutlu'nun yüksek kesimlerindeki kırsal mahaller beyaza büründü

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, dün (pazar) akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, yüksek kesimlerdeki kırsal mahallerde etkili oldu.

Turgutlu'da dün akşam saat 18.00 sıralarında başlayan ve zaman zaman etkisini artıran kar yağışı yüksek kesimdeki mahalleri beyaz örtüyle kapladı. Kar yağışı özellikle kırsal Kabaçınar, Hacıisalar, Ören, Kuşlar ve Yunusdere mahalleleri ile Ovacık Yaylası'nda etkisini gösterdi. Kar kalınlığı Ovacık Yaylası'nda 25 santimetre, Dağ Marmara Bölgesi'ndeki kırsal mahallerde ise yaklaşık 20 santimetreyi buldu. Güney Mahallesi'nden Haciisalar Mahallesi'ne giden ana yol yoğun kar yağışı nedeniyle kapandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolu açmak için tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor. Kar yağan mahallerde yaşayanlar, ortaya çıkan kartpostallık görüntüleri cep telefonları ile fotoğraflayıp, görüntülerken, kimileri de kartopu oynayarak keyifli anlar yaşadı.

Yetkililer, sürücüleri yollardaki buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Turgutlu'nun yüksek kesimlerindeki kırsal mahaller beyaza büründü

Turgutlu, Ovacık, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:38 Kaynak: DHA
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