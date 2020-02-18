Turgutlu OSB Toplantısı, Vali Deniz başkanlığında yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turgutlu OSB Toplantısı, Vali Deniz başkanlığında yapıldı - Son Dakika

Turgutlu OSB Toplantısı, Vali Deniz başkanlığında yapıldı

7 saat önce

Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyet Toplantısı Vali Ahmet Deniz başkanlığında yapıldı.

Turgutlu OSB Toplantısı, Vali Deniz başkanlığında yapıldı, System.String[]

Turgutlu Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müteşebbis Heyet Toplantısı Vali Ahmet Deniz başkanlığında yapıldı.


Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Turgutlu OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı yapıldı. Manisa Valisi Ahmet Deniz başkanlığında gerçekleşen toplantıda arsa tahsis prensipleri, 2020 yılı tahmini bütçesi, yönetim ve altyapı aidat bedelleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantının Turgutlu için hayırlı olmasını temenni eden Vali Deniz, "Manisa, sanayisi ile ülke ekonomisine önemli katkılar sağlıyor. 65 sanayi kuruluşu ve 2 bin 500'ü aşkın kişiyi istihdam eden Turgutlu OSB'nin de bu katkıda payı büyük. İl genelindeki organize sanayi bölgelerimiz coğrafi konumları, alt yapı, ulaşım ve nitelikli insan gücüyle yatırımcılar için önemli avantajlar sağlıyor. Önemli desteklerin sağlandığı bu günlerde yatırımcıları, fırsatları değerlendirerek yatırımlarını arttırmaya davet ediyoruz. Bizler de istihdam sağlayan, üreterek ülke ekonomisine katkı sağlayan yatırımcılarımıza gerekli kolaylıkları sağlıyoruz" dedi.


Turgutlu OSB hizmet binasında yapılan toplantıya Vali Ahmet Deniz'in yanı sıra Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Faruk Aydın ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. - MANİSA

Organize Sanayi Bölgesi, Turgutlu, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:24 Kaynak: İHA
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