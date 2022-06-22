84 firma ve yaklaşık 7 bin 600 kişinin istihdam edildiği OSB'de yapılacak arıtma tesisinin 154 milyon 500 bin liraya mal olacağını belirten Özer, projeyi 2023 yılı sonunda tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Turgutlu, OSB, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Turgutlu OSB'ye atık su arıtma tesisi yapılacak - Son Dakika

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