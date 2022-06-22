Turgutlu OSB'ye atık su arıtma tesisi yapılacak - Son Dakika
Üye Girişi

Turgutlu OSB'ye atık su arıtma tesisi yapılacak

22.06.2022 13:51
Turgutlu OSB'ye atık su arıtma tesisi yapılacak

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) atık su arıtma tesisi yapılacak.

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) atık su arıtma tesisi yapılacak.

Turgutlu OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hami Özer, gazetecilere, hazırladıkları atık su arıtma tesisi projesinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2022 yılı yatırım programına alındığını söyledi.

84 firma ve yaklaşık 7 bin 600 kişinin istihdam edildiği OSB'de yapılacak arıtma tesisinin 154 milyon 500 bin liraya mal olacağını belirten Özer, projeyi 2023 yılı sonunda tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

Özer, projede emeği geçenlere ve destek veren yetkililere teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Soma OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı yapıldı Soma OSB Müteşebbis Heyet Toplantısı yapıldı Burhaniye OSB'de bacalar tütmeye başladı Burhaniye OSB'de bacalar tütmeye başladı
Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Turgutlu, OSB, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turgutlu OSB'ye atık su arıtma tesisi yapılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:27 7 yaşındaki küçük kızın acı ölümü: Arkadaşlarının yanına giderken çöp kamyonunun altında kaldı
13:03 Türk ve Rus heyetleri arasındaki Tahıl Koridoru Zirvesi, Moskova'da gerçekleşti!
13:02 Sri Lanka Başbakanı açıkladı! Ekonomi tamamen çöktü
12:42 Esra Erol'da şaşırtan olay! İki kardeşin karısı ve kocası, çocuklarını da alıp kaçtı
12:17 Afganistan'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 950'ye çıktı!
12:16 Bir kuruş bile indirim yapmadı! Torrent'in bu tavrının nedeni belli oldu
11:40 Attila Szalai giderken Fenerbahçe'nin cebini dolduruyor! İşte açıklanan bonservis bedeli
11:39 Yargıtay kararı bozdu! 15 Temmuz sonrası müebbet hapis cezası verilen 66 askeri öğrencinin tahliyesi başladı
11:32 Vurduğu ayının yanına giden 62 yaşındaki avcı hayatının hatasını yaptı
11:29 Kulislerde konuşulan bu iddia bomba etkisi yarattı: Seçim 14 Mayıs'ta mı yapılacak?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2022 13:57:26. #1.11#
SON DAKİKA: Turgutlu OSB'ye atık su arıtma tesisi yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement