Son Dakika Haberleri: Turgutlu Polisinden Huzurevi Sakinlerine Ziyaret

Turgutlu Polisinden Huzurevi Sakinlerine Ziyaret

1 saat önce

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzurevi sakinlerini ziyaret etti.

Turgutlu Polisinden Huzurevi Sakinlerine Ziyaret, System.String[]
Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzurevi sakinlerini ziyaret etti.


Türk Polis Teşkilatının kuruluşun 174'üncü yıl dönümü dolayısıyla, İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar ve ilçede görevli bazı polisler huzurevine gitti.

Huzurevi sakinlerinin ellerini öpen, onlara çiçek veren Emniyet Müdürü Volkan Parıldar ve polisler, huzurevi bahçesinde yaşlılarla sohbet etti.

Huzurevinde kalan yaşlıları unutmadıklarını ve her zaman onların yanından olduklarını belirten Turgutlu İlçe Emniyet Müdürü Volkan Parıldar, "Ben ve ekibim yaşlılarımızı ziyaret etmek ve hayır dualarını almak için geldik. Büyüklerimiz bizim için önemli, değerli ve kıymetli. Allah ömür verirse bizler de onların yaşına geleceğiz. Bizlerden dualarını eksik etmesinler." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:12 Kaynak: AA

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