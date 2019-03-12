Son Dakika Haberleri: Turgutlu Sağanak Yağışın Etkisinde Kaldı

Turgutlu Sağanak Yağışın Etkisinde Kaldı

1 saat önce

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde öğle saatlerinden sonra başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Turgutlu Sağanak Yağışın Etkisinde Kaldı, System.String[]
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde öğle saatlerinden sonra başlayan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde öğleden sonra sağanak yağmur etkili oldu. Yağış nedeniyle ilçenin birçok noktasında rögar kapaklarından taşan sular nedeniyle vatandaşlar kaldırımlarda mahsur kaldı. Yağmur nedeniyle zor anlar yaşayan vatandaşlar, iş yerlerine ve kapalı yerlere sığındı. Yağış sonrası ilçenin bazı sokaklarında su birikintileri oluştu. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:44 Kaynak: İHA

Manisa, Turgutlu, Güncel
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