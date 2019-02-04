Turgutlu Savaş Alanına Döndü
28 dakika önce
- TFF 3. Lig 3. Grup'ta Kocaelispor'un Turgutluspor'u deplasmanda 2-1 yendiği karşılaşmada 7 Eylül Stadı'nda olaylar çıktı.
- TFF
3. Lig 3. Grup'ta Kocaelispor
'un Turgutluspor
'u deplasmanda 2-1 yendiği karşılaşmada 7 Eylül
Stadı'nda olaylar çıktı. Alkollü oldukları iddia edilen misafir Kocaelisporlu bazı taraftarlarların maç sonunda Tugrgutlusporlu futbolseverlere yabancı maddele ve şişeler attığı öğrenildi. Atılan maddeler sonucunda 1'i çoçuk 2 kişinin ciddi yaralandığı ifade edildi. Şişelerden birinin kız çocuğunun gözüne isabet ettiği belirtilirken, yaralananlar hemen hastaneye kaldırıldı. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri ve Manisa
'dan gelen çevik kuvvet ekipleri olay çıkaranlara müdahale etti. Emniyetin soruşturma başlattığı açıklandı.
- Turgutlu
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:48 Kaynak: DHA
Ligden Çekilme Kararı Alan Gaziantepspor, İkinci Maçına da Çıkmadı
Galatasaraylı Taraftarlardan Younes Belhanda'ya Büyük Tepki
Galatasaray'ın, Sezon Sonunda Fernando Muslera ile Yollarını Ayıracağı İddia Edildi
Beşiktaş'ın Portekizli Yıldızı Ricardo Quaresma'nın Yeni Adresini Canlı Yayında Açıkladı