Son Dakika Haberleri: Turgutlu Savaş Alanına Döndü

Turgutlu Savaş Alanına Döndü

28 dakika önce

- TFF 3. Lig 3. Grup'ta Kocaelispor'un Turgutluspor'u deplasmanda 2-1 yendiği karşılaşmada 7 Eylül Stadı'nda olaylar çıktı.

Turgutlu Savaş Alanına Döndü, System.String[]


TFF 3. Lig 3. Grup'ta Kocaelispor'un Turgutluspor'u deplasmanda 2-1 yendiği karşılaşmada 7 Eylül Stadı'nda olaylar çıktı. Alkollü oldukları iddia edilen misafir Kocaelisporlu bazı taraftarlarların maç sonunda Tugrgutlusporlu futbolseverlere yabancı maddele ve şişeler attığı öğrenildi. Atılan maddeler sonucunda 1'i çoçuk 2 kişinin ciddi yaralandığı ifade edildi. Şişelerden birinin kız çocuğunun gözüne isabet ettiği belirtilirken, yaralananlar hemen hastaneye kaldırıldı. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Manisa'dan gelen çevik kuvvet ekipleri olay çıkaranlara müdahale etti. Emniyetin soruşturma başlattığı açıklandı.

- Turgutlu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 11:48 Kaynak: DHA

Eylül, Türkiye Futbol Federasyonu, Kocaelispor, Turgutluspor, Spor
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