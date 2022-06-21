Turgutlu ve Kosova arasında işbirliği protokolü - Son Dakika
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Turgutlu ve Kosova arasında işbirliği protokolü

21.06.2022 17:52
Turgutlu ve Kosova arasında işbirliği protokolü

Kosova'nın Gilan Bölgesi Ticaret Odası ile Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası (TUTSO) arasında karşılıklı ekonomik işbirliğini artırmak ve yeni pazarlar sağlamak amacıyla "kardeş oda protokolü" imzalandı.

Kosova'nın Gilan Bölgesi Ticaret Odası ile Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası (TUTSO) arasında karşılıklı ekonomik işbirliğini artırmak ve yeni pazarlar sağlamak amacıyla "kardeş oda protokolü" imzalandı.

TUTSO'da gerçekleştirilen imza törenine Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın ile Gilan Bölgesi Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Tahiri ve her iki odanın yönetim kurulu üyeleri katıldı.

TUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın, "Kosova ile tarihi ve kültürel birlikteliğimizin ekonomik bir iş birliğine dönmesi noktasında bu imza bizleri memnun etti. Kardeş oda protokolümüz hayırlı olsun." dedi.

Program kapsamında Kosovalı iş insanları, Turgutlu'da faaliyet gösteren farklı sektörlerdeki firmaları ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Faruk Aydın, Kosova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turgutlu ve Kosova arasında işbirliği protokolü - Son Dakika

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