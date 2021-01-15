Turgutlu'ya 2021'in ilk karı düştü - Son Dakika

Turgutlu'ya 2021'in ilk karı düştü

Turgutlu\'ya 2021\'in ilk karı düştü
Son Güncelleme: 15.01.2021 12:13

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinin yüksek kesimleri güne beyaz örtüyle uyandı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinin yüksek kesimleri güne beyaz örtüyle uyandı.

Turgutlu'da sabah saatlerinde yüksek kesimlere yeni yılın ilk karı yağdı. Kentin Dağmarmara bölgesindeki mahallelerin sakinleri, güne kar yağışıyla başladı. Vatandaşlar,  kar manzaralarını cep telefonlarıyla görüntüledi. Şu ana kadar kar yağışı nedeniyle olumsuz bir durumun yaşanmadığı Turgutlu'da Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) ile Turgutlu Belediyesi ekipleri hazırlıklarını yaptı. Trafik ekipleri de vatandaşları kar lastiği takmaları ve yakın takip yapmaları konusunda uyardı.


Kaynak: DHA

Turgutlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Turgutlu'ya 2021'in ilk karı düştü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Turgutlu'ya 2021'in ilk karı düştü - Son Dakika
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