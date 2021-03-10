Turgutlu'ya bağlanmak isteyen Cambazlı ortada kaldı - Son Dakika

Turgutlu'ya bağlanmak isteyen Cambazlı ortada kaldı

10.03.2021 09:35
Turgutlu'ya bağlanmak isteyen Cambazlı ortada kaldı, System.String[]

MANİSA'nın Ahmetli ilçesinden ayrılarak, Turgutlu ilçesine bağlanmak isteyen 73 haneli, 220 nüfuslu Cambazlı Mahallesi referandum sonucu ve mahkeme kararına rağmen ortada kaldı.

MANİSA'nın Ahmetli ilçesinden ayrılarak, Turgutlu ilçesine bağlanmak isteyen 73 haneli, 220 nüfuslu Cambazlı Mahallesi referandum sonucu ve mahkeme kararına rağmen ortada kaldı. Yapılan referandumda sandıktan Turgutlu'ya bağlanması çıkan mahalle, Danıştay kararı ile Ahmetli ilçesinden ayrıldı. Ancak Turgutlu ilçesine de bağlanamadı. Cambazlı Mahalle Muhtarı Refik Bilgiç, "Mahallenin, sakinlerimizin referandumda gösterdiği iradenin yerine getirilerek Turgutlu ilçesine bağlanmasını istiyoruz" dedi.

Manisa'nın Ahmetli ile Turgutlu ilçe sınırları arasında bulunan 73 haneli, 220 nüfuslu kırsal Cambazlı Mahallesi'nin daha iyi hizmet alabilmesi amacıyla Ahmetli'den ayrılıp, Turgutlu ilçesine bağlanması için 3 yıl önce Manisa Valiliği'ne başvuru yapıldı. Mahallenin ulaşım bakımından Turgutlu'ya daha yakın olması da böyle bir başvuru yapılmasında etkili oldu. Valilik, 8 Nisan 2018 tarihinde mahallede referandum yapılmasına karar verdi. Referandumda sandıktan 50 hayır oyuna karşılık, 106 evet oyu çıktı. Sandıktan çıkan sonuçla Cambazlı sakinlerinin tercihi, 19 kilometre mesafedeki Turgutlu oldu.

Tüm evraklar, valilik kanalıyla Turgutlu Belediye Başkanlığı'na gönderildi. Turgutlu Belediye Meclisi de 2 Mayıs 2018 tarihinde aldığı kararla Cambazlı'nın Turgutlu'ya bağlanmasını kabul etti. Turgutlu Belediye Meclisi'nin bu kararı, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'ne taşındı. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi, 14 Ağustos 2018 tarihinde, Turgutlu Belediye Meclisi kararını iptal edip, Cambazlı Mahallesi'nin 20 kilometre mesafedeki Ahmetli ilçesinde kalması yönünde karar aldı.MUHTAR, KARARIN İPTALİ İÇİN DAVA AÇTICambazlı Mahallesi Muhtarı Refik Bilgiç de Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararının iptali için Manisa 1. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Mahkeme, oy birliğiyle Büyükşehir Belediye Meclisi'nin kararını iptal etti. Manisa Büyükşehir Belediyesi, kararı istinaf talebi ile İzmir Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdı. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. İdare Dava Dairesi, oy birliği ile Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin istinaf talebini reddetti. Büyükşehir Belediyesi bu kez de temyize gitti. Danıştay 8. Dairesi de oy birliğiyle alınan kesin karar ile temyiz talebini reddetti. Danıştay'ın kararı, Manisa Valiliği'nce, Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi'ne gönderildi. Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi, 8 Aralık 2020'de aldığı karar ile Cambazlı Mahallesi'nin Ahmetli ilçesine bağlı kalması yönündeki ilk kararını iptal etti. Ancak Manisa Büyükşehir Belediyesi referandum kararına rağmen Cambazlı Mahallesi'ni Turgutlu'ya bağlamadı. Şu an ne Ahmetli ne de Turgutlu'ya bağlı olan Cambazlı Mahallesi sakinleri, 3 yıldır resmi olarak hizmet alamıyor. Mahalle sakinleri bir an evvel Turgutlu ilçesine bağlanarak, hizmet almak istiyor.'MAHALLE OLARAK ORTADA KALDIK'Cambazlı Mahallesi Muhtarı Refik Bilgiç, yaşanan süreci anlatıp, "Eksik bir karar alındı. Şu an hem Ahmetli hem de Turgutlu'ya bağlı değiliz, mahalle olarak ortada kaldık. Referandumda verdiğimiz oylar kabul edilmeyecek ise bize neden referandum yaptırıldı. Biz bir an evvel Turgutlu ilçesine bağlanarak, hizmetlerden faydalanmak istiyoruz. Mahalle sakinlerimizin referandumda verdiği karar iradesinin yerine getirilerek Turgutlu ilçesine bağlanmasını istiyoruz" diye konuştu.MAHALLELİ NE DEDİCambazlı Mahallesi sakinlerinden Bekir Adıgüzel (66), "Ahmetli ilçesi bize uzak ve ters geliyor. Şehir merkezine gitmek için otobüs dahi yok ama Turgutlu'ya bağlı olsak, hemen yanımızdaki Urganlı Mahallesi'ne günde 20 defa otobüs geliyor, biz de gider işimizi görürüz, pazar ihtiyacımızı da karşılarız. Turgutlu daha yakın. Bir an önce Turgutlu'ya bağlanıp, hizmetlerden faydalanmak istiyoruz" diye konuştu.'MAHALLEMİZE OTOBÜS GELMİYOR'Cambazlı Mahallesi sakini Mustafa Ali Atılgan (60) da "Ahmetli'de bizim kimsemiz yok. Çocuklarımız, Turgutlu ilçesinde yaşıyor. Ulaşım bakımından Turgutlu daha yakın. Mahallemize otobüs gelmiyor. Turgutlu'ya bağlı olsak, otobüs gelecek biz de rahatça çocuklarımızın yanına gideceğiz. Sokaklarımızda  bakım yok. Bizim işlerimiz daha çok Turgutlu'da oluyor. Çocuklarımız orada yaşıyor. Turgutlu'ya bağlanmamız bizim için daha iyi" diye konuştu.'TEMİZ HAVASI OLDUĞU İÇİN BURADAN YER ALDIK'

8 yıl önce İzmir'den Cambazlı Mahallesi'ne taşınan Esma Parlak da "Temiz havası olduğu için buradan yer aldık. Ama burası hiç gelişmedi. Örneğin: Urganlı'ya nasıl ineceğim? Araç yok. Ekmeğimizi mahalleye gelen ekmekçiden alıyoruz, pazar ihtiyacımızı karşılayamıyoruz. Mahalle yolları kötü. Ahmetli Belediyesi'nden yardım alamıyoruz. Turgutlu'ya bağlı olsaydık daha rahat ederdik. Bir hastane ihtiyacı için önce Ahmetli'ye oradan da tekrar Turgutlu'ya gideceğim. Bu çok büyük külfet. Mahallenin biran evvel Turgutlu'ya bağlanması lazım ki hizmet alalım" dedi.


Turgutlu'ya bağlanmak isteyen Cambazlı ortada kaldı
Turgutlu'ya bağlanmak isteyen Cambazlı ortada kaldı
Turgutlu'ya bağlanmak isteyen Cambazlı ortada kaldı
Turgutlu'ya bağlanmak isteyen Cambazlı ortada kaldı
Turgutlu'ya bağlanmak isteyen Cambazlı ortada kaldı
Turgutlu'ya bağlanmak isteyen Cambazlı ortada kaldı
Turgutlu'ya bağlanmak isteyen Cambazlı ortada kaldı
Turgutlu'ya bağlanmak isteyen Cambazlı ortada kaldı
Turgutlu'ya bağlanmak isteyen Cambazlı ortada kaldı
Turgutlu'ya bağlanmak isteyen Cambazlı ortada kaldı
Turgutlu'ya bağlanmak isteyen Cambazlı ortada kaldı

Referandum, Turgutlu, Ahmetli, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Turgutlu'ya bağlanmak isteyen Cambazlı ortada kaldı - Son Dakika


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