Son Dakika Haberleri: Turgutlu'yu 'Yerel Yönetimler Çalıştayı'nda temsil ettiler
Son Dakika Güncel Turgutlu'yu 'Yerel Yönetimler Çalıştayı'nda temsil ettiler

Turgutlu'yu 'Yerel Yönetimler Çalıştayı'nda temsil ettiler

7 saat önce

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliğinin Ankara'da düzenlemiş olduğu "Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayına" Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Metin Akgül katıldı.

Turgutlu'yu 'Yerel Yönetimler Çalıştayı'nda temsil ettiler, System.String[]

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliğinin Ankara'da düzenlemiş olduğu "Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayına" Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Metin Akgül katıldı.


Açılış konuşmalarını Belediyeler Birliği Başkanı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yaptığı toplantıda eğitim ve öğretimde yerel yönetimlerin neler yapabileceği konuşuldu.


Çalıştaya katılan Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Honaz, "Milli Eğitim Bakanlığı ile belediyelerin eğitim ve öğretimde nasıl iş birliği yapabileceğini konuştuk. Oldukça verimli bir toplantı yapıldı. Görüş ve önerilerimizi ilgili bakanlarımıza ilettik. İlerleyen süreçte önemli geri dönüşler alacağımızı düşünüyorum." dedi. - MANİSA

Turgutlu, Honaz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 12:56 Kaynak: İHA
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