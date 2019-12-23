Turgutlulu dağcılardan Çıkrıkçı-Sivrice Tepesine tırmanış - Son Dakika
Son Dakika Spor Turgutlulu dağcılardan Çıkrıkçı-Sivrice Tepesine tırmanış - Son Dakika Spor

Turgutlulu dağcılardan Çıkrıkçı-Sivrice Tepesine tırmanış

6 saat önce

Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK), çoğunluğu lise öğrencilerinden oluşan 55 kişilik bir grupla Çıkrıkçı-Sivrice Tepesine tırmandı.

Turgutlulu dağcılardan Çıkrıkçı-Sivrice Tepesine tırmanış, System.String[]

Turgutlu Belediyesi Dağcılık Akademisi (TURBELDAK), çoğunluğu lise öğrencilerinden oluşan 55 kişilik bir grupla Çıkrıkçı- Sivrice Tepesine tırmandı.


TURBELDAK etkinliklerine ara vermeden devam ediyor. Pazar günü Senem Aka, Turgutlu Lisesi, Hasan Ferdi Turgutlu Endüstri Meslek Lisesi, Turgutlu Anadolu Lisesi ve Kocatürk Lisesinden katılan öğrenciler ve her yaştan katılımcının oluşturduğu 55 kişilik grupla Çıkrıkçı-Sivrice Tepesine tırmandı. Bu tarz etkinliklerde gençlerin yer almasından dolayı mutlu olduklarını söyleyen TURBELDAK Yaz-Kış Yürüyüş Lideri Orhan Mert, "Aşırı fırtınaya rağmen sorunsuzca zirve yapıp parkuru tamamladık. Her etkinliğimizde aramızda gençleri görmek bizi çok mutlu ediyor. Öğrencilerimizin sınavlarından sonra teorik eğitimlerimize başlayacağız. Ardından da pratik yaz dağcılığı eğitimlerimiz başlayacak" dedi. - MANİSA

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Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 02:54 Kaynak: İHA
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