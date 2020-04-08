Turgutlulu gönüllüler sağlıkçılar için maske üretiyor - Son Dakika

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Turgutlulu gönüllüler sağlıkçılar için maske üretiyor
6 saat önce
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Şehit Tolga Artuğ Gençlik Merkezi gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sağlıkçılara destek olmak için maske üretiyor.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Şehit Tolga Artuğ Gençlik Merkezi gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sağlıkçılara destek olmak için maske üretiyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, koronavirüs salgınına karşı büyük çaba sarf eden sağlık personeli için 81 ildeki gençlik merkezlerinde hayata geçirilen yüz korumalı maske üretimini Turgutlu'da da gerçekleştiriyor.
Gençlik ve Spor İlçe Müdürü İsmail Eksür, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanımızın çağrısı doğrultusunda 'biz de varız' dedik, bu kapsamda her gün 500 adet maske üretiyoruz" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 06:22 Kaynak: AA
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