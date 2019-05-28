Son Dakika Haberleri: Turgutlulu küçük basketbolcular il birincisi oldu
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Turgutlulu küçük basketbolcular il birincisi oldu

2 saat önce

Turgutlu Belediyespor U10 Kız Basketbol Takımı, kurulduğu ilk yılında Manisa'da düzenlenen turnuvada il birincisi oldu.

Turgutlulu küçük basketbolcular il birincisi oldu, System.String[]
Turgutlu Belediyespor U10 Kız Basketbol Takımı, kurulduğu ilk yılında Manisa'da düzenlenen turnuvada il birincisi oldu.

Basketbolda birçok yaş grubunda birincilikler elde eden Turgutlu Belediyespor, bu defa da U10 Kız Basketbol Takımı, Manisa İl Birincisi olmanın mutluluğunu yaşadı. Manisa'da düzenlenen turnuvada Spil Spor Kulübü, Ergün Spor Kulübü, ve Yunusemre Belediyesini geride bırakarak namağlup il birincisi olan U10 kız basketbol takımını Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın da tebrik etti. Başkan Akın, U10 kız basketbol takımına bundan sonraki karşılaşmalarında da başarılar dilediğini sözlerine ekledi. - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 12:04 Kaynak: İHA
Turgutlu, Manisa, basketbol, Spor
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