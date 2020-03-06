Turgutlulu muhtarlar Büyükşehir'i ağırladı - Son Dakika

Muhtarların taleplerinin ve mahallelerinin sıkıntılarının masaya yatırıldığı ziyaretlerde, muhtarlara Başkan Ergün'ün hediyesi de takdim edildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanı Ergün Aksoy, Turgutlu'da mahalle muhtarlarını ziyaret etti. Aksoy, sırasıyla Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Muhtarlık İşleri Şube Müdürü Ramazan Hakan Ulak, Turgutlu Muhtarlar Derneği Başkanı ve aynı zamanda Turan Mahallesi Muhtarı Avni Gürel, Yedi Eylül Mahallesi Muhtarı Deniz Bezen'i ziyaret etti. Muhtarlar Derneği ziyaretinde Irlamaz Mahallesi Muhtarı Hasan Kılınç da hazır bulundu. Ziyaretlerde Turgutlu'ya yapılacak hizmetlerin istişareleri ve mevcut sıkıntıların çözüm yolları görüşüldü. Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün hediyeleri de ziyaret esnasında muhtarlara takdim edildi.