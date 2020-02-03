Turgutlulu tiyatrocular bilet yerine depremzedeler için atkı bere topladı - Son Dakika

Turgutlulu tiyatrocular, sahneledikleri oyun için seyircilerden bilet yerine deprem bölgesi Elazığ'a gönderilmek üzere atkı, bere ve eldiven talep etti.

Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Sanat ve Gençlik Merkezi Tiyatro Topluluğu, "Siyah Beyaz Yazar ya da Gri Oyun" isimli tek perdelik tiyatro oyunu, Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda sahneledi.

Oyuna girişte bilet yerine Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle burada yaşayan çocuklara gönderilmek üzere atkı, bere ve eldiven alındı.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası bölgeye yardımda bulunduklarını söyledi.

Tiyatro için bilet yerine depremzedeler için atkı, bere ve eldiven toplandığını vurgulayan Daşkan, "Yönetmenimize, oyuncularımıza, emeği geçenlere ve deprem bölgesinde yaşayan çocuklarımıza gönderilmek üzere atkı, bere ve eldiven desteği sunan halkımıza teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.