Turgutlulu tiyatrocular bilet yerine depremzedeler için atkı bere topladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turgutlulu tiyatrocular bilet yerine depremzedeler için atkı bere topladı - Son Dakika

Turgutlulu tiyatrocular bilet yerine depremzedeler için atkı bere topladı

13 dakika önce

Turgutlulu tiyatrocular, sahneledikleri oyun için seyircilerden bilet yerine deprem bölgesi Elazığ'a gönderilmek üzere atkı, bere ve eldiven talep etti.

Turgutlulu tiyatrocular bilet yerine depremzedeler için atkı bere topladı, System.String[]

Turgutlulu tiyatrocular, sahneledikleri oyun için seyircilerden bilet yerine deprem bölgesi Elazığ'a gönderilmek üzere atkı, bere ve eldiven talep etti.

Turgutlu Belediyesi Atatürk Kültür Sanat ve Gençlik Merkezi Tiyatro Topluluğu, "Siyah Beyaz Yazar ya da Gri Oyun" isimli tek perdelik tiyatro oyunu, Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası konferans salonunda sahneledi.

Oyuna girişte bilet yerine Elazığ'da meydana gelen deprem nedeniyle burada yaşayan çocuklara gönderilmek üzere atkı, bere ve eldiven alındı.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Daşkan, Elazığ'da meydana gelen deprem sonrası bölgeye yardımda bulunduklarını söyledi.

Tiyatro için bilet yerine depremzedeler için atkı, bere ve eldiven toplandığını vurgulayan Daşkan, "Yönetmenimize, oyuncularımıza, emeği geçenlere ve deprem bölgesinde yaşayan çocuklarımıza gönderilmek üzere atkı, bere ve eldiven desteği sunan halkımıza teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Elazığ, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 02:04 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Naci Görür'den büyük Marmara depremi tahmini: Deprem Kumburgaz kolunda, en az 7.2 büyüklüğünde olabilir
Ergin Ataman: Larkin'i Hırvatistan da istedi; O, Türkiye'yi seçti Mustafa Kapı: "Önceliğim Galatasaray" Depremde ağır hasar alan cami böyle çöktü

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2020 14:17:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Turgutlulu tiyatrocular bilet yerine depremzedeler için atkı bere topladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]