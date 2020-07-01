Turgutlulu üreticilere 200 bin fide ulaştırılacak

Turgutlu Belediyesi ve Turgutlu Fide'den üreticilere büyük destek gelerek 200 bin adet domates ve biber fidesi üreticilere ulaştırılacak.



Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan ve Fırat Honaz ise bu anlamlı proje kapsamında 27 mahallenin muhtarlarıyla bir araya geldi. Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan ve Fırat Honaz Turgutlulu üreticilere ulaştırılması için 200 bin fideyi mahalle muhtarlarına teslim etti. Mahalle muhtarları ise hem kendi hem de üreticilerin adına Turgutlu Belediyesi ile Turgutlu Fide'ye bu büyük ve anlamlı desteklerinden dolayı teşekkür etti.



Başkan Yardımcıları Ahmet Daşkan ve Fırat Honaz ise üreticilere yönelik gerçekleştirilen projeyle ilgili olarak, "Turgutlu Belediyesi olarak her koşulda üreticilerimizin yanındayız ve onlara desteklerimizi sürdüreceğiz. Mahalle muhtarlarımız aracılığı ile üreticilerimizle buluşturulacak olan 200 bin adet fideyi üreticilerimizin topraklarımız için en iyi şekilde kullanacağına inanıyoruz. Turgutlu Fide'nin sahibi Refik Elbüken'e anlamlı desteği için ise ayrıca teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - MANİSA