Turgutluspor - 1461 Trabzon: 3-4

STAT: 7 EylülHAKEMLER: Mehmet Ali Özer (xxx), Selim Konukçu (xxx), Selim Şenöz (xxx)TURGUTLUSPOR: Cihan (x) - Emre (xx), Kadir (x) (Dk. 59 Ertuğrul x), Özkan (x), Melih (xxx), Furkan (x), Gökhan (xx), Güner (x), Tayfun (x), Salim (x) (Dk. 46 Yusuf x), Necmi (x) (Dk.





STAT: 7 Eylül



HAKEMLER: Mehmet Ali Özer (xxx), Selim Konukçu (xxx), Selim Şenöz (xxx)



TURGUTLUSPOR: Cihan (x) - Emre (xx), Kadir (x) (Dk. 59 Ertuğrul x), Özkan (x), Melih (xxx), Furkan (x), Gökhan (xx), Güner (x), Tayfun (x), Salim (x) (Dk. 46 Yusuf x), Necmi (x) (Dk. 64 Fatih xxx)



1461 TRABZON: Bahadır (xx) - İsmail (xx), Mert (xxx), Ahmet (xx) (Dk. 75 Doğukan xx), Müslüm (xxxx), Serhan (xxx) (Dk. 67 Yunus Emre xx), Sami (xxx), Buğrahan (xxx), Bekir (xxx), Serkan (x), Arif (xxx)



GOLLER: Dk.12 ve Dk. 70 Melih, Dk. 90+2 Fatih (Turgutlu), Dk. 8 ve Dk. 60 Müslüm, Dk. 43 Serhan, Dk. 48 Buğrahan (1461 Trabzon)



SARI KARTLAR: Emre, Güner (Turgutluspor), Serkan, Arif, Doğukan (1461 Trabzon)



KIRMIZI KART: Dk. 89 Serkan(Trabzon)



TFF 3. Lig 3. Grup'ta Play-Off yarışından kopmamaya çalışan Turgutluspor evinde 1461 Trabzon'la girdiği gol düellosunu 4-3 kaybetti. 7 Eylül Stadı'nda konuk ekibin 8 ve 60. dakikalarda Müslüm, 43. dakikada Serhan ile 48. dakikada Buğrahan'la bulduğu gollere Turgutlu, 12 ve 70. dakikalarda Melih ve 90+2. dakikada Fatih'le karşılık verebildi. 1461 Trabzon'dan Serkan, 89. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Turgutluspor, bu skorla 35 puanla Play-Off barajının 7 puan gerisine düştü.



8. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağ kanattan Ahmet'in ortasında ceza alanında boş pozisyonda bulunan Müslüm'ün kafa vuruşu ağlara gitti: 0-1.



12. dakikada skor eşitlendi. Sağ kanattan Necmi'in ortasında kaleci Bahadır hata yaparak topu elinden kaçırdı. Boşta kalan topu Melih rövaşata vuruşla ağlara gönderdi: 1-1.



43. dakikada Trabzon yine üstünlüğü yakaları. Ahmet sağ kanattan getirdiği topla ceza alanına girip sert vurdu, kaleci Cihan'ın çeldiği topu Serhan boş ağlara yolladı: 1-2.



İlk yarı bu skorla bitti.



48. dakikada 1461 Trabzon'un kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Buğrahan, kafa vuruşuyla kaleci Cihan'ı avladı: 1-3.



60. dakikada konuk takım gollerine devam etti. Serhan'ın ceza alanına ortaladığı topta Müslüm boş kaleye topu gönderdi: 1-4.



70. dakikada Turgutluspor sağ kanattan Güner'le geldi. Güner'in çevirdiği topta Fatih'in şutu kaleciden döndü, boşta kalan topu Melih ağlara yolladı: 2-4.



90+2. dakikada Trabzon savunmasının arkasına atılan topu önünde bulan Fatih, ceza alanına girip sert bir şutla skoru belirledi: 3-4. - Turgutlu

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