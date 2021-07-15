Turgutluspor'a 2 gurbetçi birden

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Turgutluspor, Almanya SSV Ulm 1846'da forma giyen sol kanat Burak Çoban ve İsviçre'nin FC Sion takımında top koşturan Semih Ocaklı ile 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Gurbetçi transferler, Kulüp Başkanı Taner Kestaneci'nin katıldığı törenle resmi sözleşmeye imza attı.

Burak ve Semih'in gelmesiyle güçlerine güç kattıklarını belirten Başkan Kestaneci, "Hem genç hem de gelecek vadeden oyuncular. Burak, 2017'de kulübümüze transfer oluyor ve yaşadığı sakatlık yüzünden forma giyemeden şehirden ayrılıyor. Şimdi ise yarım kalan işini tamamlamaya geri geldi. Gelirken de büyük fedakarlık yaptı. Semih de öyle. Hem fedakarlık yaptılar hem de çok istekliler. Anlaşma her iki taraf içinde hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.