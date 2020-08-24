Turgutluspor'a 3 takviye birden

TFF 2'nci Lig'in yeni takımı Turgutluspor dış transferde 3 takviye birden yaptı. Cüneyt Biçer'le yollarını ayırıp teknik direktörlük görevine İbrahim Cezayir'i getiren kırmızı-siyahlı ekip, Galatasaray'ın geçen sezon Karaköprü Belediyespor'da kiralık olarak forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Mutlu Aksu Doğan, Afyonspor'dan 25 yaşındaki stoper Emre Tosun ve Sivas Belediyespor'dan 22 yaşındaki stoper Mete Sevinç'i renklerine bağladı. Turgutlu'da cuma günü yapılacak genel kurula Taner Kestaneci'nin tek aday olarak girmesi bekleniyor.