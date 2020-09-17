Turgutluspor'a Akın'dan baklavalı moral

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki ilk maçında pazar günü evinde Kırşehir Belediyespor'la karşılaşacak Turgutluspor'a belediye başkanı Çetin Akın'dan moral ziyareti geldi. Kırmızı-siyahlı takımın antrenmanını ziyaret eden Turgutlu Belediye Başkanı Akın, teknik heyet, oyuncular ve yönetime baklava ikram ederek başarılar diledi. Ziyarette başkan yardımcıları Fırat Honaz ve Ahmet Daşkan da hazır bulundu.

Başkan Çetin Akın, Kırşehir maçıyla başlayacak yeni sezon öncesi Turgutlulu futbolculara sakatlıklardan uzak ve başarıyla dolu bir sezon diledi. 2'nci Lig'de 5 yıl aradan sonra yenilenen kadrosuyla boy gösterecek Turgutlu temsilcisinde morallerin üst seviyede olduğu gözlendi. Turgutluspor'da geçen sezon 3'üncü Lig'deki şampiyon kadrodan kadroda düşünülmeyen Abdülkadir'in ilk haftaki rakip Kırşehir Bld'yle anlaşmasının ardından yine takımdan elenen stoper Hayrullah, Fethiyespor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı.