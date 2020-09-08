Turgutluspor'a bir gurbetçi daha

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yer alacağı yeni sezon öncesi transfer harekatını sürdüren Turgutluspor, gurbetçi sağ bek Marvin Sinan Büyüksakarya'dan sonra gurbetçi stoper Sinan Özkara'yı renklerine bağladı. Kırmızı-siyahlılar, Almanya'da futbola başlayıp son 1922 Konyaspor'da forma giyen 24 yaşındaki futbolcuyla anlaştı. Gurbetçi oyuncu, Irlamaz Tesisleri'ndeki kulüp binasında düzenlenen törende kendisini kırmızı-siyahlı renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.
Sinan, Turgutlu'da olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtirken, takımın başarısı için takım arkadaşlarıyla birlikte ellerinden gelen mücadeleyi yapacaklarını dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 10:48 - Kaynak: DHA
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