MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki ilk hafta maçında evinde Kırşehir Belediyespor engelini 1-0'lık skorla aşarak 5 yıl sonra döndüğü lige iyi başlayan Turgutluspor, yarın Ankara'da Mamak Futbol Kulübü ile karşılaşacak. TCDD Ankara Demirspor Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak mücadelede Bilal Köseoğlu düdük çalacak. Geçen sezon 3'üncü Lig Play-Off finalinde Karşıyaka'yı penaltılarla yenip 2'nci Lig'e adını yazdıran kırmızı-siyahlılar 2'de 2 yapmak istiyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 11:37 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Turgutluspor Ankara'da terleyecek - Son Dakika Spor