Turgutluspor Ankara'da terleyecek

MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'taki ilk hafta maçında evinde Kırşehir Belediyespor engelini 1-0'lık skorla aşarak 5 yıl sonra döndüğü lige iyi başlayan Turgutluspor , yarın Ankara 'da Mamak Futbol Kulübü ile karşılaşacak. TCDD Ankara Demirspor Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak mücadelede Bilal Köseoğlu düdük çalacak. Geçen sezon 3'üncü Lig Play-Off finalinde Karşıyaka 'yı penaltılarla yenip 2'nci Lig'e adını yazdıran kırmızı-siyahlılar 2'de 2 yapmak istiyor.

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