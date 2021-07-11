Turgutluspor, Ankara Demirspor'lu Hakan Turan'ı kadrosuna kattı

Misli.com 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor, Ankara Demirspor'da forma giyen 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Hakan Turan ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Teknik direktör Kazım Akgün ile anlaşma sağladıktan sonra transfere hız veren Turgutluspor, ilk transferini bugün gerçekleştirdi. Kırmızı-siyahlılar, Manisaspor, Nazilli Belediyespor ve son 3 sezondur Ankara Demirspor formaları giyen 1992 doğumlu orta saha oyuncusu Hakan Turan ile 1 yıllık anlaşmaya vardı. Turgutlu Belediyesi Sosyal Tesislerinde Kulüp Başkanı Taner Kestaneci ile bir araya gelen tecrübeli oyuncu, Turgutluspor'un formasını giyerek resmi sözleşmeye imza attı. Böylesine köklü bir camiaya geldiği için mutlu olduğunu belirten Hakan Turan, "Turgutluspor'dan teklif geldiğinde mutlu oldum. Turgutluspor, Türk futboluna iz bırakmış bir kulüp. Yetiştirdiği oyuncularla adından sıkça söz ettiren bir camia. Başkanımız Taner Kestaneci ile kısa bir görüşmemiz oldu. Turgutluspor'un çıkarları doğrultusunda ortak noktada buluştuk. Yeni sezonda takım arkadaşlarımla birlikte, Turgutluspor'a emek ve gönül veren herkesi mutlu etmek için savaşacağız" dedi.

Hakan Turan gibi tecrübeli bir oyuncuyu kadrolarına kattıkları için mutlu olduklarını ifade eden Kulüp Başkanı Taner Kestaneci de sözleşmenin her iki taraf için de hayırlı olmasını diledi. - MANİSA