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Turgutluspor-Bayburt Özel İdarespor maçında skandal olay! Başkanın eşi tribünlere el hareketi yaptı - Son Dakika

Turgutluspor-Bayburt Özel İdarespor maçında skandal olay! Başkanın eşi tribünlere el hareketi yaptı

12.09.2021 20:28

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Turgutluspor, sahasında Bayburt Özel İdarespor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın son anlarında taraftarlar Turgutluspor Başkanı Taner Kestaneci'yi istifaya davet etti. Kestaneci'nin eşi taraftarlara dönüp el hareketi yapınca tribünde tansiyon yükseldi ve arbede yaşandı. Olayların ardından taraftarlar güvenlik güçleri tarafından dışarı çıkartıldı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Turgutluspor, 2. hafta maçında evinde konuk ettiği Bayburt Özel İdarespor'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın son anlarına ise Turgutluspor Başkanı Taner Kestaneci'nin eşinin tribünlere yaptığı el hareketi damga vurdu.

TARAFTARLAR, GÜVENLİK GÜÇLERİ TARAFINDAN DIŞARI ÇIKARILDI

Turgutluspor'da peş peşe gelen kötü sonuçlar sonrası taraftarlar, Bayburt Özel İdarespor maçında başkan Taner Kestaneci'yi istifaya davet edince tribünler karıştı. Kestaneci'nin eşi taraftarlara el hareketi yapıp tribündeki tansiyonu artırırken, taraftarlar güvenlik güçleri tarafından dışarı çıkartıldı.

Turgutluspor-Bayburt Özel İdarespor maçında skandal olay! Başkanın eşi tribünlere el hareketi yaptı

Turgutluspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Turgutluspor-Bayburt Özel İdarespor maçında skandal olay! Başkanın eşi tribünlere el hareketi yaptı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Turgutluspor-Bayburt Özel İdarespor maçında skandal olay! Başkanın eşi tribünlere el hareketi yaptı - Son Dakika
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