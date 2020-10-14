Turgutluspor-Bayburt Özel İdarespor: 1-0 - Son Dakika

Turgutluspor-Bayburt Özel İdarespor: 1-0

14.10.2020 17:50
Turgutluspor-Bayburt Özel İdarespor: 1-0, System.String[]

STAT: 7 EylülHAKEMLER: Eren Gökmen (xx), Ali Etlikci (xx), Levent Yeşilyurt (xx)TURGUTLUSPOR: Fatih (xxxx) - Mert (xxx), Süleyman (xxx), Samet (xx) (Dk. 45+2 Ferhat xxx), Mithat (xx) (Dk. 73 Emre xx), Marvin Sinan (x) (Dk. 59 Muhammet xxx), Mete (xx) (Dk.

STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Eren Gökmen (xx), Ali Etlikci (xx), Levent Yeşilyurt (xx)TURGUTLUSPOR: Fatih (xxxx) - Mert (xxx), Süleyman (xxx), Samet (xx) (Dk. 45+2 Ferhat xxx), Mithat (xx) (Dk. 73 Emre xx), Marvin Sinan (x) (Dk. 59 Muhammet xxx), Mete (xx) (Dk. 59 Burak Yılmaz xx), Mutlu Aksu (xx), Talha (xxx), Haşim (xxx), Muhammed Rıdvan (xx)BAYBURT ÖZEL İDARESPOR: Erhan (xx) - Ömer (x), Sinan (x), Pekin (x), Akın (x) (Dk. 73 Mustafa x), Rıdvan (x), Bilal Yener (xx), Nezir (x), Kadir Mert (x), Savaş (x) (Dk. 76 Taha x), Can Ahmet (x)GOL: Dk. 70 Süleyman (Turgutluspor)SARI KARTLAR: Talha (Turgutluspor), Pekin, Kadir Mert, Nezir, Akın (Bayburt Öİ)Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta ilk 4 maçını kazanan lider Turgutluspor, 5'inci hafta mücadelesinde konuk ettiği Bayburt Özel İdarespor'u 1-0 yenerek 5 galibiyetle zirvedeki yerini korudu. Kırmızı-siyahlı takımın golünü 70'inci dakikada Süleyman kaydetti. Bu sonuçla Turgutluspor 15 puana ulaşırken, Bayburt temsilcisi 3 puanda kaldı.15'inci dakikada ev sahibi ekipten Mithat'ın sert şutunda top az farkla auta gitti.32'nci dakikada Mithat'ın ortasında Mutlu kafayı vurdu, meşin yuvarlak direğin dibinden dışarı çıktı.41'inci dakikada Turgutluspor atağında sağdan Haşim kesti, arka direkteki Mithat'ın volesinde top üstten auta çıktı.45+2'nci dakikada rakibiyle çarpışıp kaşı açılan Turgutlusporlu Samet ambulansla hastaneye kaldırıldı.İlk yarı 0-0 sona erdi. 62'nci dakikada ev sahibi ekip atağında Nezir'in şutunda top Talha'nın eline çarptı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Nezir'in vuruşunda kaleci Fatih penaltıyı kurtardı.70'inci dakikada Turgutluspor'un kullandığı kornerde ceza sahasında topla buluşan Süleyman gelişine şık bir vuruşla ağları havalandırdı: 1-0.

71'inci dakikada soldan Bilal'in ortasında Nezir kafayı çaktı, meşin yuvarlak direkten döndü. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Turgutluspor sahadan 1-0'lık zaferle ayrıldı.


Turgutluspor, Yeşilyurt, Bayburt, Fatih, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Turgutluspor-Bayburt Özel İdarespor: 1-0 - Son Dakika Spor

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