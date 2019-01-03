Turgutluspor, Belek'te Kampa Girdi
57 dakika önce
TFF 3. Lig 3. Grup'ta ikinci yarı hazırlıklarına 24 Aralık'ta kendi tesislerinde başlayan Turgutluspor, kamp için Antalya Belek'e gitti.
TFF
3. Lig 3. Grup'ta ikinci yarı hazırlıklarına 24 Aralık
'ta kendi tesislerinde başlayan Turgutluspor
, kamp için Antalya Belek
'e gitti. İkinci yarıda alternatifli bir kadro kurmak için kolları sıvayan kurmaylar, Erokspor'dan 24 yaşındaki stoper Şeyhmus Abdülkadir Aksu
ve Bandırmaspor'dan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Baturay Arslanhan ile anlaşmaya varıp takımla kampa götürdü. İlk yarıyı 27 puanla Play-Off hattında tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, 10 günlük kamp süresi içinde 5 Ocak Cumartesi saat 14.30'da Kızılcabölükspor, 7 Ocak Pazartesi saat 15.00'te Manisa Büyükşehir Belediyespor
'la özel maç oynayacak.
- Turgutlu
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 01:05 Kaynak: DHA
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