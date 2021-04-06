Turgutluspor çıkış arıyor

Turgutlu 7 Eylül Stadı'nda Yalçın Taşkınfurat'ın yöneteceği müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Ege ekibinde kart cezalısı Kadir Yazıcı maçta görev alamayacak. Turgutluspor'un başında henüz galibiyetle tanışamayan teknik direktör Abdullah Ercan , Tarsus müsabakasını kazanıp çıkışa geçeceklerini söyledi. Turgutluspor grupta 48 puanla 8'inci sırada yer alıyor.

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son olarak Eyüpspor 'a deplasmanda 2-0 kaybedip galibiyet hasretini 5 maça çıkaran Turgutluspor , yarın evinde Tarsus İdman Yurdu'nu konuk edecek.

Şanlıurfa'da ilk kez bir çocuk, annesinin soyadını aldı! İşte kararın gerekçesi

Maçta arkadaşına öfkelenen Caner, sinkaflı küfür etti, bu da ekranlardan duyuldu