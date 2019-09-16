Son Dakika Haberleri: Turgutluspor çok mutlu
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Turgutluspor çok mutlu

1 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grup'ta evinde Erokspor'u 1-0 yenerek 3'te 3 yapan lider Turgutluspor'da büyük sevinç yaşanıyor.

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TFF 3. Lig 2. Grup'ta evinde Erokspor'u 1-0 yenerek 3'te 3 yapan lider Turgutluspor'da büyük sevinç yaşanıyor. Karşılaşma sonrası 7 Eylül Stadı'na gelen taraftarlar 90 dakika bitiminde takımı bağırlarına basarken, özellikle teknik direktör Cüneyt Biçer'e büyük sevgi gösterilerinde bulundu. Biçer ise herkesin elinden gelen en iyi mücadeleyi sergilediğini ifade ederek, "Güzel bir seri yakaladık. Kazanma alışkanlığımızı sürdürmek istiyoruz. Önümüze bakacağız. Başarının yanında, kulübün altyapı yapılanmasını gerçekleştirmek için yönetimle mücadele ediyoruz. Taraftarımıza çok teşekkür ederim. Erok maçını daha dolu tribünlere oynadık. Biz mutluyuz, daha da fazla seyircinin gelmesini isteriz" dedi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Cüneyt Biçer, Turgutluspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 12:17 Kaynak: DHA
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