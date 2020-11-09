Turgutluspor'da 7 pozitif vaka

SPOR camiasında son aylarda yayılan koronavirüs vakaları Turgutluspor'a da sıçradı. Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta çarşamba günü Etimesgut Belediyespor'a konuk olacak Manisa temsilcisine yapılan koronavirüs PCR testlerinde 6 futbolcu ve 1 teknik ekip çalışanının sonuçları pozitif çıktı. Testi pozitif çıkan isimler izolasyona alınıp tedavilerine başladı. Sakat ve cezalı futbolcuları da bulunan Turgutluspor, Ankara deplasmanına 9 eksikle gidecek.