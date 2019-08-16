Turgutluspor'da Biçer eski öğrencilerini seçti
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TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Turgutluspor'da yönetimin yeni sezon öncesi göreve getirdiği teknik direktör Cüneyt Biçer, transferde daha önceden birlikte çalıştığı futbolcuları kadroda dahil ederek riske girmedi.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:13 Kaynak: DHA
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Turgutluspor
'da yönetimin yeni sezon öncesi göreve getirdiği teknik direktör Cüneyt Biçer
, transferde daha önceden birlikte çalıştığı futbolcuları kadroda dahil ederek riske girmedi. Kırmızı-lacivertliler, dış transferde 10 futbolcuyla anlaşırken, bu isimlerden 6'sının teknik patron Biçer'in eski öğrencileri olması dikkatlerden kaçmadı. Cüneyt Biçer, 2016-17 sezonunda 3'üncü Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadığı Altay
'dan eski oyuncuları stoper Hayrullah, sol bek Yiğit ve forvet Abdülkadir'le yeniden buluştu. Genç teknik adam, geçen sezon çalıştırdığı Düzcespor'dan tanıdığı stoper Mehmet Kuruoğlu
, sağ kanat Alperen Doğan
ve stoper Muhammed Can
'ı da Turgutluspor'a getirdi.
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