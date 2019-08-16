Son Dakika Haberleri: Turgutluspor'da Biçer eski öğrencilerini seçti
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Turgutluspor'da Biçer eski öğrencilerini seçti

1 saat önce

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Turgutluspor'da yönetimin yeni sezon öncesi göreve getirdiği teknik direktör Cüneyt Biçer, transferde daha önceden birlikte çalıştığı futbolcuları kadroda dahil ederek riske girmedi.

Turgutluspor'da Biçer eski öğrencilerini seçti, System.String[]
TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Turgutluspor'da yönetimin yeni sezon öncesi göreve getirdiği teknik direktör Cüneyt Biçer, transferde daha önceden birlikte çalıştığı futbolcuları kadroda dahil ederek riske girmedi. Kırmızı-lacivertliler, dış transferde 10 futbolcuyla anlaşırken, bu isimlerden 6'sının teknik patron Biçer'in eski öğrencileri olması dikkatlerden kaçmadı. Cüneyt Biçer, 2016-17 sezonunda 3'üncü Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadığı Altay'dan eski oyuncuları stoper Hayrullah, sol bek Yiğit ve forvet Abdülkadir'le yeniden buluştu. Genç teknik adam, geçen sezon çalıştırdığı Düzcespor'dan tanıdığı stoper Mehmet Kuruoğlu, sağ kanat Alperen Doğan ve stoper Muhammed Can'ı da Turgutluspor'a getirdi.


Türkiye Futbol Federasyonu, Cüneyt Biçer, Turgutluspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:13 Kaynak: DHA
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