Turgutluspor'da Biçer memnun - Son Dakika
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Turgutluspor'da Biçer memnun

7 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ilk yarıyı 30 puanla üçüncü sırada tamamlayan Turgutluspor'da teknik direktör Cüneyt Biçer, takımın genel performansından memnun olduğunu belirtti.

Turgutluspor'da Biçer memnun, System.String[]

TFF 3. Lig 2. Grup'ta ilk yarıyı 30 puanla üçüncü sırada tamamlayan Turgutluspor'da teknik direktör Cüneyt Biçer, takımın genel performansından memnun olduğunu belirtti. İlk yarıdaki transfer politikasını bozmadan devre arasında takıma 4-5 takviye yapmak istediklerini söyleyen Biçer, ikinci devrede minimum kayıpla sezonu bugün bulundukları sıralamanın daha üstünde bitirmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Cüneyt Biçer, Irlamaz Tesisleri'ndeki kulüp binasında Asbaşkan Hasan Hüseyin Coşkun, Basın Sözcüsü Ali Pekdikmen ve Genel Kaptan Erk Kayabaş'ın katılımıyla düzenlediği basın toplantısında ilk yarıyı değerlendirdi.

İlk yarıyı ilk 3 sırada bitirme hedeflerine ulaştıklarını kaydeden teknik adam, "Devre bitmeden 5-6 hafta önce iki oyuncumuzla yollarımızı ayırdık. 23 kişilik kadromuzda 21 oyuncumuz sahada aktif olarak görev yaptı. Kadromuzda genç oyuncularımıza hem kupada hem ligde ihtiyaç duyduğumuz oranda yer verdik. Genç oyuncularımızdan istediklerimizi aldık. Gençlerimiz takımımız için çok önemli. Hata da yapacaklar, faydalı da olacaklar" dedi.

Grupta 26 golle en çok gol atan ikinci takım olduklarını belirten Biçer, kalelerinde gördükleri 15 gol ile en az gol yiyen dördüncü takım olmalarının ise kendisini rahatsız ettiğini, bu kadar yol yiyecek bir takım kimliğine sahip olmadıklarını söyledi.

Oyuncuların genel performansından memnun olduğunu, birkaç oyuncunun performansını daha yukarı çekmesini beklediklerini altını çizen Biçer, " Türkiye'de her şey skor üzerinden değerlendiriliyor, yani skor iyiyse oyuna kimse bakmıyor. Ama iyi oyunun da üzerinde duruyoruz. Her zaman istediğimiz sonuca varacak pas üzerine kurulu bir oyun oynamayı hedefliyorum. Bu çok kolay değil. Ligdeki rakipler de bu konuda çok müsaade etmiyor. Hedefimiz iyi oyunla kazanmak" diye konuştu.

"İkinci devrede hedefimiz, sezonu bugünkü yerimizden daha üst bir sırada bitirmek" diyen Biçer, "Kadromuzda eksikler var. Kulübün ekonomik yapısını ve transfer politikasını bozmadan kadroya stoper, sol bek ve orta saha mevkilerine 4-5 takviye yapmayı düşünüyoruz" dedi.

KAMP TURGUTLU'DA

TURGUTLUSPOR, ikinci yarı öncesi devre arası kampını kendi tesislerinde yapacak. Cumartesi günü ikinci yarı hazırlıklarına başlayacaklarını söyleyen Cüneyt Biçer, "Devre arası kampında iklimin yanı sıra beslenme ve saha da çok önemli. Turgutlu'da bu 3 unsura da sahibiz. Bugün bir devre arası kampı hemen hemen 100 bin TL. Bunu kulüp içerisinde başka şekilde kullanabiliriz diye düşündük. Ne yemek konusunda, ne beslenme konusunda kulüpte hiç bir sıkıntı yok. Devre arası kampımızı verimli bir şekilde geçirip,  ikinci yarıya en iyi şekilde başlayarak sezonu mutlu bitirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.


- Turgutlu
Türkiye Futbol Federasyonu, Cüneyt Biçer, Turgutluspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:57 Kaynak: DHA
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