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Turgutluspor'da Biçer resmen görevde

15 dakika önce

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Turgutluspor'da yönetimin daha önce prensipte anlaşmaya vardığı teknik direktör Cüneyt Biçer, 1 yıllık sözleşme imzalayıp görevine başladı.

Turgutluspor'da Biçer resmen görevde, System.String[]

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Turgutluspor'da yönetimin daha önce prensipte anlaşmaya vardığı teknik direktör Cüneyt Biçer, 1 yıllık sözleşme imzalayıp görevine başladı. Irlamaz Tesisleri'ndeki kulüp binasında gerçekleştirilen imza töreninde Turgutluspor yönetim kurulu da hazır bulundu. Sözleşmeyi imzalayan 43 yaşındaki Cüneyt Biçer, "Hem Turgutluspor, hem de bizler adına iyi bir başlangıç. Samimi duygularlar başlanılan bir ortam. Lig başlayana kadar hazırlıkla geçecek süreçte Turgutluspor'un bulunduğu noktadan daha iyi bir yere nasıl gelebileceğinin çabası içerisinde olacağız. Hedefimiz herkesin Turgutluspor'un gerçek yerine varması için gönülden destek vermesi. Sadece destekle bir yere gelineceğini düşünmüyorum. Adım adım basamakları çıkacağız. Amacımız yönetimle birlikte ligin sonunda mutlu olmak. İnşallah Turgutlu'ya özlediği, güzel bir takım yaratabiliriz" dedi. 
Öte yandan Biçer'in yardımcılıklarını Nadir Arıkan, Muammer Girgin, Birand Yaytaş ve Cem Yılmaz yapacak.


- Turgutlu
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 09:50 Kaynak: DHA
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