Son Dakika Haberleri: Turgutluspor'da Biçer umutlu
Son Dakika Spor Haber

Turgutluspor'da Biçer umutlu

1 saat önce

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Turgutluspor, özel maçta Kızılcabölükspor ile 1-1 berabere kaldı.

Turgutluspor'da Biçer umutlu, System.String[]

TFF 3. Lig 2. Grup'ta yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Turgutluspor, özel maçta Kızılcabölükspor ile 1-1 berabere kaldı. Turgutlu'da oynanan müsabakada ev sahibi ekibin golünü penaltıdan kaptan Mithat Yaşar atarken, Kızılcabölükspor Melih Vardar ile eşitliği yakaladı. Teknik direktör Cüneyt Biçer, Kızılcabölükspor karşısında eksikleri gördüklerini, sezon başlayana kadar daha hazır hale geleceklerini dile getirdi. Biçer, "Hücumda etkili olduk. Pozisyonları değerlendiremedik. Skordan çok sahada ne yaptığımız önemliydi. Bu sezon başarı gelecek" dedi.


Türkiye Futbol Federasyonu, KIZILCABÖLÜKSPOR, Turgutluspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


David Beckham'a 50 milyon dolarlık fatura şoku!
Başakşehir-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu! Falcao transferi için şok iddia: Fatih Terim istemiyor Bursaspor futbolcu fabrikası gibi! 7,6 milyon euroluk gelir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.8.2019 13:06:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Turgutluspor'da Biçer umutlu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]