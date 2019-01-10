Son Dakika Haberleri: Turgutluspor'da Çifte Ayrılık

Turgutluspor'da Çifte Ayrılık

1 saat önce

TFF 3. Lig takımlarından Turgutluspor, Tugay Meşekoparan ve Çağrı Gülcü ile yollarını ayırdı.

Turgutluspor'da Çifte Ayrılık, System.String[]
TFF 3. Lig takımlarından Turgutluspor, Tugay Meşekoparan ve Çağrı Gülcü ile yollarını ayırdı.

TFF 3. Lig 3. Grup temsilcilerinden Turgutluspor, sezon başında transfer edilen forvet oyuncusu 24 yaşındaki Tugay Meşekoparan ve orta saha oyuncusu 23 yaşındaki Çağrı Gülcü ile sözleşmesini sonlandırdı. İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek kampında sürdüren kırmızı-siyahlılarda yönetimin Emre Kars'a da takım bulması yönünde kararını ilettiği öğrenildi.

Diğer yandan transfer çalışmalarını da sürdüren Turgutluspor'un önümüzdeki günlerde 2 ya da 3 oyuncuya imza attırması bekleniyor. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:22 Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Turgutluspor, Spor
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