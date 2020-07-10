Turgutluspor'da Cüneyt Biçer işi sıkı tutuyor - Son Dakika

Turgutluspor'da Cüneyt Biçer işi sıkı tutuyor

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 4 aylık koronavirüs salgını arası sonrası Antalya'da 20-28 Temmuz tarihleri arasında oynanması kararlaştırılan Play-Off öncesi çalışmalarına hız veren Turgutluspor'da teknik direktör Cüneyt Biçer işi sıkı tutuyor.

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta 4 aylık koronavirüs salgını arası sonrası Antalya'da 20-28 Temmuz tarihleri arasında oynanması kararlaştırılan Play-Off öncesi çalışmalarına hız veren Turgutluspor'da teknik direktör Cüneyt Biçer işi sıkı tutuyor. Normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte 15 Haziran'da Irlamaz Vadisi Spor Tesisleri'nde toplanan kırmızı-siyahlılar, Futbol Federasyonu'nun Play-Off kararı sonrası tempo artırdı. Hafif sakatlığı bulunan takım kaptanı Mithat dışında eksiği bulunmayan Turgutluspor, farklı bir kentte kamp yapmayıp maçların net tarihi belli olana kadar ilçede çalışacak.

Play-Off'ta öncelikle 90 dakika, belki de 120 dakikanın ardından sevinen taraf olmak için tüm ayrıntıların düşünülerek hazırlıkların yapıldığını söyleyen teknik direktör Cüneyt Biçer, hata yapan oyuncularının yanlışlarını çalışmayı durdurup gösterirken, final niteğindeki maçların hata kaldırmayacağını vurguladı. Morallerin yerinde olduğunu söyleyen deneyimli teknik adam, Play-Off başlangıcına kadar motivasyonlarının en üst seviyeye çıkacağını dile getirdi.


Turgutluspor, Cüneyt Biçer, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.07.2020 13:26 Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Turgutluspor'da Cüneyt Biçer işi sıkı tutuyor - Son Dakika Spor
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